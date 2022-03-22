В Челябинской области 588 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 22 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 588 положительных результатов, среди заболевших — 41 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 313 тысяч 443 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1103 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 294 тысячи 832 южноуральца. На лечении остаются 11 тысяч 966 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

В Челябинской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. В Минздраве рассказали, где взрослые и подростки могут сделать прививку c 21 по 27 марта.



В России стартуют клинические исследования детской вакцины от коронавируса — прививать детей 6—11 лет начнут в начале апреля.

Росздравнадзор на этой неделе запустит горячую линию по вопросам поставок лекарств в аптеки Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера цены на препараты в регионе мониторят ежедневно.

