В Челябинской области 323 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 13 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 323 положительных результата, среди заболевших 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 324 тысячи 57 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 13 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 959 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 310 тысяч 449 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 775 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 5 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 6693 человека.

Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.



Где в Челябинской области можно поставить прививку от коронавируса — адреса пунктов вакцинации.

