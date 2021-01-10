В Челябинске завершена акция по бесплатному тестированию на COVID-19

С 1 по 10 января тесты сдали почти 2,8 тысячи горожан

Комитет по здравоохранению администрации Челябинска подводит итоги акции, проходившей все новогодние каникулы в торгово-развлекательных комплексах областного центра. За 10 дней, с 1 по 10 января, за вычетом Рождества, бесплатное тестирование на коронавирус в выездных лабораториях прошли 2797 человек.



Как сообщает пресс-служба мэрии, лидером по популярности тестирования оказался ТРК «Алмаз»: здесь проверился 1181 посетитель. На втором месте — «Горки», где тесты прошли 828 человек. Меньше всего уделили внимание акции в центре города, в ТРК «Куба», — только 788 челябинцев и гостей города прошли здесь исследование на COVID-19.

Напомним, бесплатная медицинская акция стартовала 1 января в трех торгово-развлекательных комплексах Челябинска. По признанию медиков, в первые дни после Нового года тестирование оказалось настолько популярным, что врачи не успевали «подносить боеприпасы» в выездные лаборатории.

В мэрии также уточняют, что параллельно горожане могли бесплатно провериться на ВИЧ. Тесты на вирус иммунодефицита человека сдал 361 челябинец.