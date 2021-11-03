Для челябинцев с 8 ноября запустят горячую линию по вопросам получения и использования QR-кода. Справочные службы открываются на базе Комплексных центров социального обслуживания населения в каждом районе города. Они начнут действовать с 8 ноября. Мэрия опубликовала перечень телефонных номеров.
Спросить про QR-код, подтверждающий наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или о перенесенной новой инфекции в течение последних 6 месяцев, теперь можно будет у специалистов. Для челябинцев с 8 ноября запускают горячую линию.
Телефоны горячей линии:
Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району: 791-59-44
Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району: 225-23-74
Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району: 253-38-52
Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району: 735-68-85
Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району: 261-84-49, 261-85-78
Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району: 775-34-04
Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району: 232-08-69
Челябинцы смогут позвонить специалистам с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.
Напомним, в своем «Инстаграме» первый вице-губернатор Ирина Гехт также отвечает на вопросы жителей области, в том числе, как выразилась Ирина Альфредовна, и на «неудобные».