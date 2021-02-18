Коронавирусом на Южном Урале переболели 42 тысячи человек

Свежая сводка Минздрава на 18 февраля 2021 года

За последние сутки в Челябинской области провели более 8,5 тысячи тестов на новую коронавирусную инфекцию. К утру 17 февраля диагноз подтвердился у 238 местных жителей. Всего на территории региона с начала пандемии зафиксировано 49 тысяч 976 случаев заражения коронавирусом.

В стационарах и дома продолжают лечение 5 тысяч 807 человек. За сутки выписали 334 пациента. Всего от ковида вылечились 42 тысячи 176 южноуральцев.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать меры соцдистанцирования. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

Ранее власти Челябинской области заявили, что рассматривают возможность отмены режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

Пожилых призывают массово прививаться и выходить в люди. С начала прививочной кампании в регионе уже привились 57,5 тысячи человек.

К концу 2021 года власти планируют привить от ковида 60% всего взрослого населения области — это поможет создать популяционный иммунитет.

