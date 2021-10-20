В Челябинской области введена обязательная вакцинация от ковида педагогов, а также сотрудников еще нескольких отраслей. Пригласить медиков можно прямо на предприятие. Этой возможностью накануне, 19 октября, воспользовался учебный центр «Английский клуб», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«Любые карантинные меры и ограничения отрицательно сказываются на образовательном процессе. Поэтому мы придаем такое значение вакцинации. Благодарим Министерство здравоохранения Челябинской области за организацию вакцинации для наших сотрудников на рабочих местах и рекомендуем другим компаниям воспользоваться такой возможностью», — говорит генеральный директор «Английского клуба» Виктор Коньшин.
За один день привились 70 работников учебного центра.
Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.
Кого в Челябинской области могут уволить за отказ от прививки против коронавируса, читайте в отдельном материале.