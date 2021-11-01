В Челябинске за день более ста водителей маршруток поставили прививку от коронавируса

Вакцинацию прошли сотрудники 15 предприятий

В Челябинске в понедельник, 1 ноября, выездная бригада медиков провела массовую вакцинацию сотрудников 15 транспортных предприятий частных перевозчиков. В здравпункте транспортной компании «Сервис-Транс» прививку поставили более ста человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В общественном транспорте высок риск инфицирования, поэтому соблюдение всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса на этих предприятиях на особом контроле. Вакцинация здесь идет с 10 часов утра, и она организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — рассказал начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов.

Перед процедурой врач измеряет давление, температуру, сатурацию, проводит сбор анамнеза. Желающие поставить прививку на месте заполняют анкету и согласие на вакцинацию. Каждому выдают памятку об иммунопрофилактике.

«В течение трех недель мы проводили информационную работу среди наших сотрудников, в том числе офисных служащих, о необходимости вакцинации и о возможности поставить прививку в медкабинете. Информирование проходило в несколько этапов. Предварительно водителей информировал отдел кадров, затем — диспетчеры при выходе на линию транспортного средства, а также — механики-контролеры. Наши водители ежедневно перевозят много пассажиров, и, я считаю, очень важно всем прививаться, чтобы тем самым обеспечить безопасность всех участников перевозок. На данный момент значительная часть работников транспортных предприятий уже вакцинирована»,— рассказал председатель «Союза перевозчиков города Челябинска» Александр Исаев.

Напомним, на автомобильном заводе «УРАЛ» на сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более двух тысяч человек. На поддержание здоровья привитого персонала завод направил 15 миллионов рублей в виде разовых выплат заводчанам.

В Челябинске работает крупнейший в регионе пункт вакцинации, расположенный в ДС «Юность». В понедельник, 1 ноября, его посетил губернатор Алексей Текслер. Глава региона распорядился изменить график работы пункта и открывать его уже с 10:00.