В Челябинске умер врач-хирург «красной зоны»

На днях Дмитрию Борисову должно было исполниться 60 лет

В минувшее воскресенье, 24 января, ушел из жизни хирург-онколог, заведующий операционным блоком хирургии челябинской ГКБ № 8 Дмитрий Борисов. Во время пандемии он занимался лечением пациентов с коронавирусом в «красной зоне».



«Смерть Дмитрия Львовича никак не связана с коронавирусом. Новой инфекцией, как и почти все врачи из „красной зоны“, он переболел еще в прошлом году. У нашего коллеги внезапно остановилось сердце. Вероятно, не выдержало нагрузки», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ГКБ № 8 Алена Климова.



Непоправимое случилось во время утренней пробежки. На нее доктор отправился сразу после ночного дежурства.



По словам коллег, Дмитрий Борисов был довольно закрытым человеком. Он не любил рассказывать о себе, о своей личной жизни. На рабочем месте он полностью отдавал себя пациентам и за три десятка лет в медицине спас не одну жизнь.



В феврале Дмитрию Борисову должно было исполниться 60 лет.