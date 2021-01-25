В минувшее воскресенье, 24 января, ушел из жизни хирург-онколог, заведующий операционным блоком хирургии челябинской ГКБ № 8 Дмитрий Борисов. Во время пандемии он занимался лечением пациентов с коронавирусом в «красной зоне».

«Смерть Дмитрия Львовича никак не связана с коронавирусом. Новой инфекцией, как и почти все врачи из „красной зоны“, он переболел еще в прошлом году. У нашего коллеги внезапно остановилось сердце. Вероятно, не выдержало нагрузки», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ГКБ № 8 Алена Климова.

Непоправимое случилось во время утренней пробежки. На нее доктор отправился сразу после ночного дежурства.

По словам коллег, Дмитрий Борисов был довольно закрытым человеком. Он не любил рассказывать о себе, о своей личной жизни. На рабочем месте он полностью отдавал себя пациентам и за три десятка лет в медицине спас  не одну жизнь.

В феврале Дмитрию Борисову должно было исполниться 60 лет.