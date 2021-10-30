В Челябинске работу самого крупного прививочного пункта координирует замгубернатора

Рассказываем, какова обстановка в ДС «Юность» спустя полтора часа после открытия пункта

Сегодня, 30 октября, в Челябинске во Дворце спорта «Юность» открылся самый крупный пункт вакцинации на Южном Урале. Еще утром у самого здания наблюдались значительные очереди, но сейчас ни у входа в ДС, ни в самом здании, заметных очередей нет, а организация безупречная, сообщает с места событий главный редактор ИА «Первое областное».

«С момента открытия пункта прошло почти два часа. Желающих поставить прививку много. Однако благодаря хорошей организации и работе волонтеров заметных очередей ни на входе во Дворец спорта, ни внутри самого просторного помещения нет. Очень много волонтеров. Их работу, а также работу пунктов вакцинации лично координирует замгубернатора Вадим Евдокимов. Он же разводит потоки людей по прививочным пунктам»,— рассказал Сергей Блиновских.

Работа в помещении организована следующим образом: на входе во Дворец спорта южноуральцы сдают одежду в гардероб, им измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Далее желающие поставить прививку заполняют анкету и подписывают согласие. Затем волонтер провожает граждан на второй этаж, где расположены пункты вакцинации. Там каждый пришедший получает специальный талон и ждет своей очереди.

Напомним, привиться в ДС «Юность» можно с 30 октября по 7 ноября. Там организовано 20 пунктов, и за час вакцинироваться могут 800 человек. С собой всем желающим необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.