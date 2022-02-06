В Челябинске откроют ковидную поликлинику для жителей Северо-Востока

Публикуем адрес и график работы

С понедельника, 7 февраля, в Челябинске начнет работать ковидная поликлиника для жителей Северо-Востока. Адрес и график работы сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Амбулаторный центр откроется на базе городской клинической больницы Nº8 в отделении дневного стационара, расположенного в переулке Артиллерийский, 2а. Поликлиника будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00.

Как сообщили в пресс-службе ГКБ №8, в поликлинике будут обслуживать граждан с симптомами коронавируса, которые территориально закреплены за городской клинической больницей № 8. Но и другим пациентам окажут всю необходимую помощь.

Для пациентов с коронавирусом в Челябинске работают и другие поликлиники:

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 9:00 — 18:00;

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, будни, 8:30 — 18:00, в выходные, 9:00 — 15:00;

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00 — 18:00;

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно 8:00 — 18:00;

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00 — 18:00;

ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00 — 18:00;

ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, 8:00 — 18:00;

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00 — 18:00;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, будни 9:00 — 16:00;

ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, 9:00 — 16:00;

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00 — 18:00, вход справа от центрального вход.

С симптомами ОРВИ или коронавирусной инфекции челябинцы также могут обратиться в поликлинику по месту жительства.