В Челябинске откроют четыре амбулатории для ковидных больных

Это поможет развести потоки больных.

Во время второй волны коронавируса поликлиники Челябинской области стараются развести потоки больных. В клиниках уже появились «чистые зоны» для диспансерных пациентов и «грязные» — для больных с признаками ОРВИ. А на этой неделе в городе открывают первые амбулатории для пациентов с коронавирусом.



«Здесь будет отдельный вход и отдельный персонал, который работает только с ковидными пациентами. Это сделает посещение городских поликлиник более безопасным для всех»,— заявила первый заместитель министра Челябинской области Виктория Сахарова.

Известно, что ковидные амбулатории откроют на базе уже существующих поликлиник.

Одна из них уже готова принимать пациентов на базе ОКБ № 2 в Ленинском районе Челябинска. Вторая амбулатория откроется на базе ОКБ № 3, больше известной как «больница скорой помощи» (либо в одной из поликлиник больницы, либо в офисе врача общей практики).

Еще две ковидные амбулатории появятся на базе городских больниц. Конкретные места в горздраве еще не выбрали.