В Челябинске от коронавируса скончался врач областной больницы

В Минздраве Челябинской области рассказали, каким был медик и где начал свой профессиональный путь.

В Челябинске в возрасте 55 лет скончался врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Челябинской областной клинической больницы. Предположительно, медик скончался от коронавирусной инфекции. Об этом накануне сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Пока будущий врач учился в Челябинском медицинском институте, он работал фельдшером Скорой помощи. А сразу после окончания образовательного учреждения устроился в Челябинскую областную клиническую больницу клиническим интерном. Анестезиологом-реаниматологом начал работать с 1993 года: сначала в бригаде Скорой помощи, а с 2015 года — в выездной бригаде областной больницы.

«За время работы зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, хорошо владеющий современными методами анестезиологии и реанимации, являлся наставником молодых специалистов, пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Редакция сайта «Первый областной» совместно с региональным Минздравом и коллективом Челябинской областной клинической больницы выражает соболезнования родным и близким медика.