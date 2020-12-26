В Челябинске от коронавируса скончалась акушер-гинеколог

Женщина была известна пациентам как чуткий и добрый доктор

В Челябинске от коронавирусной инфекции скончалась акушер-гинеколог, которая более 30 лет проработала в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета. Женщине было 64 года. Об этом накануне сообщили в пресс-службе профсоюза медработников Челябинской области.

«К сожалению, и в предпраздничные дни приходят грустные новости! С прискорбием сообщаем, что на 65-м году жизни 24 декабря 2020 года от коронавирусной инфекции скончалась акушер-гинеколог, врач от бога, проработавшая более 30 лет в Клинике ЮУГМУ. Областной комитет, Председатель Первичной профсоюзной организации Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета и коллектив больницы скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким»,— написали представители профсоюза.

Коллеги запомнят женщину не только как профессионала и терпеливого наставника, но и как жизнерадостного, чуткого и отзывчивого человека и верного друга.

Прощание с доктором состоится 27 декабря в 13:30 в церкви на Успенском кладбище.