В Челябинске стартовал конкурс эскизов к памятнику врачам-героям

Мемориал медикам, которые погибли от коронавируса, надеются открыть в июне

В Челябинской области официально стартовал конкурс эскизов к памятнику врачам-героям. Напомним, место под мемориал уже выбрали — сквер Андреевского в центре города. Теперь осталось решить, как именно будет выглядеть памятник.

«Попечительский совет будущего мемориала уже одобрил техническое задание к проекту. В нем сказано, например, где установят мемориал, названа максимальная высота монумента и расстояние до ближайших деревьев. Теперь участники конкурса могут приступить к созданию эскизов», — рассказал председатель комитета по социальной политике Заксобрания области Сергей Буяков.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Организаторы даже решили не ограничивать полет фантазии: скульптура может быть традиционной или же символической, авангардной.

Идеи южноуральцев оценит экспертный совет, в который входят архитекторы, скульпторы, медики и представители мэрии. Также организаторы конкурса обещают провести публичное обсуждение эскизов.

Затягивать с установкой мемориала в Челябинске не хотят. Эскизы принимают до 1 марта. А открыть монумент хотят к профессиональному празднику медработников — в середине июня.

Работы принимаются на электронную почту Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской области» n.maluhina@bk.ru.



Памятник установят в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Воровского, Энгельса и Худякова. Степан Андреевский — легендарный врач, которого в XVIII веке прислали в Челябинск, чтобы понять природу бушевавшей здесь сибирской язвы. Андреевский решился на смелый эксперимент: он заразил себя сибирской язвой и на личном примере доказал эффективность прививки. Доктор рисковал жизнью, как и нынешние врачи, которые борются с коронавирусом.