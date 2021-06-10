В Челябинске не фиксировали осложнений у пациентов после прививки «ЭпиВакКороной»

Специалисты ЧОКБ рассказали, как избежать поствакцинальной реакции

Специалисты Челябинской областной клинической больницы рассказали, что не фиксировали осложнений после прививки «ЭпиВакКороной». У привитых людей наблюдался лишь ряд поствакцинальных реакций.

«После прививки „ЭпиВак“ мы видим не осложнения, а поствакцинальные реакции. К ним относятся зуд, боль и покраснение в месте укола, а также симптомы легкого течения ОРВИ. Такие как: повышение температуры тела до 37,7 градуса, общая слабость, вялость, недомогание и головная боль. Лечить их необходимо симптоматически. В случае если температура поднимется выше 37,7 градуса, необходимо обратиться к врачу», — рассказала врач-пульмонолог консультативной поликлиники ЧОКБ Светлана Хиляй.

Для того чтобы не было осложнений и неприятных симптомов, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил после вакцинации. Три дня необходимо: