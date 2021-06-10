Специалисты Челябинской областной клинической больницы рассказали, что не фиксировали осложнений после прививки «ЭпиВакКороной». У привитых людей наблюдался лишь ряд поствакцинальных реакций.
«После прививки „ЭпиВак“ мы видим не осложнения, а поствакцинальные реакции. К ним относятся зуд, боль и покраснение в месте укола, а также симптомы легкого течения ОРВИ. Такие как: повышение температуры тела до 37,7 градуса, общая слабость, вялость, недомогание и головная боль. Лечить их необходимо симптоматически. В случае если температура поднимется выше 37,7 градуса, необходимо обратиться к врачу», — рассказала врач-пульмонолог консультативной поликлиники ЧОКБ Светлана Хиляй.
Для того чтобы не было осложнений и неприятных симптомов, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил после вакцинации. Три дня необходимо:
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не мочить место укола;
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не посещать баню, сауну и бассейн;
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избегать физических нагрузок;
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не употреблять алкоголь.