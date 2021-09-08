В среду, 8 сентября, в Челябинск с официальным визитом приехал главный врач московской городской больницы № 40, больше известной как Коммунарка, Денис Проценко. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже выложил в свой «Инстаграм» видеообращение с легендарным доктором.
«Сегодня у нас в Челябинске работает Денис Проценко. Легендарный главврач московской Коммунарки. Прямо сейчас он отправится в нашу новую инфекционную больницу. Я надеюсь, он даст нам рекомендации и это будет полезный визит для всех нас», — заявил губернатор.
Денис Проценко во время видеообращения был очень краток.
«Берегите себя и вакцинируйтесь!» — сказал он южноуральцам.
В данный момент Денис Проценко уже находится в «красной зоне» областной инфекционной больницы в Малой Сосновке. Здесь же он проведет рабочую встречу с медиками других ковидных баз. Подробнее о визите читайте сегодня на сайте ИА «Первое областное».
Филиал московской больницы № 40 в поселке Коммунарка открыли всего за несколько месяцев до начала пандемии. В начале марта 2020 года его отдали под лечение ковидных больных. Вскоре больницу посетил президент России Владимир Путин. Вместе с Проценко он осмотрел корпус и остался доволен работой медучреждения.
Через несколько дней у Дениса Проценко диагностировали коронавирус. Он самоизолировался в кабинете главврача и продолжил работать, общаясь с коллегами по видеосвязи.
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