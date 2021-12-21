В ЧелГУ отстранили от работы 36 не привившихся от коронавируса сотрудников

Среди них — технический персонал и 11 преподавателей

«Отстраненных от работы сотрудников нельзя назвать антиваксерами. Среди них есть люди, которые в настоящее время находятся на больничном. Из 36 человек только 11 — это профессорско-преподавательский состав»,

— рассказала Нина Басова.

