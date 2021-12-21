В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) обязательную вакцинацию от коронавируса прошли 98% сотрудников. Среди них не только преподаватели, но и технический персонал. Отстранены от работы из-за отсутствия прививки на сегодня 36 человек, то есть 2% работников. Об этом ИА «Первое областное» сообщила во вторник, 21 декабря, пресс-секретарь вуза Нина Басова.

«Отстраненных от работы сотрудников нельзя назвать антиваксерами. Среди них есть люди, которые в настоящее время находятся на больничном. Из 36 человек только 11 — это профессорско-преподавательский состав», — рассказала Нина Басова.

Неделей ранее отстраненных от работы в ЧелГУ было значительно больше. Но люди доносят QR-коды, которые не успели предоставить к 11 декабря. До этой даты, установленной постановлением главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова об обязательной вакцинации от коронавируса представителей ряда профессий, в том числе педагоги должны были получить соответствующий сертификат. 

В Челябинской области непривитых работников, подлежащих обязательной вакцинации, начали отстранять от работы 13 декабря. Только среди работников сферы образования в целом по региону вакцинацию не прошли более 900 человек. Один из них — преподаватель Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, которая обратилась за помощью в редакцию ИА «Первое областное». Рассказываем, был ли прав  работодатель, отстранивший женщину от чтения лекций.