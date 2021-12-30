Десять новых кислородных станций установят в больницах Челябинской области

﻿Их приобретут за счет регионального и федерального бюджетов

Для больниц Челябинской области приобретут десять кислородных станций. Рабочие уже приступили к установке одной из них рядом с инфекционным корпусом ГКБ № 8 в Тракторозаводском районе Челябинска. Оборудование приобрели за счет областного бюджета. Об этом ИА «Первое областное» в четверг, 30 декабря, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.



«Кислородная станция в горбольнице № 8 приобретена за счет областного бюджета. Еще будет три. На эти цели выделено больше 136 миллионов рублей. Более 200 миллионов рублей направлены из федерального бюджета на покупку еще семи кислородных станций в Челябинской области», — рассказала Ирина Гехт.

Новая кислородная станция станет второй на территории ГКБ № 8. Первая станция обеспечивала нужды роддома и терапевтического корпуса, которые были переоборудованы под ковидные отделения, и ее, судя по внешнему виду, модернизировали.





Новое оборудование рабочие устанавливают на пустыре рядом с инфекционным корпусом. На строительном вагончике указано, что поставщиком кислородной станции в челябинскую больницу является компания «ПроВита». Во время пандемии фирма направила основные усилия на выпуск адсорбционных медицинских концентраторов кислорода. Они позволяют вырабатывать газ чистотой до 99%.

Когда оборудование будет введено в эксплуатацию, пока неизвестно. Пресс-секретарь ГКБ №8 Алена Климова уточнила, что для этого предварительно необходимо провести монтаж трубопровода.

В конце ноября в Челябинской области появилась еще одна кислородная станция. Комплекс оборудования для выработки газа, необходимого в промышленности и в последнее время востребованного в медицине, Саткинскому району подарили предприниматели.



Еще в регион тогда поступили три тонны кислорода. Дополнительную поставку сжиженного газа, необходимого для лечения пациентов с COVID-19, в медучреждения региона тогда передал смешанный авиационный полк Центрального военного округа по поручению Владимира Путина.