В Челябинской области назван возраст детей, которые тяжелее всего переносят коронавирус

Самый маленький пациент уже родился с ковидной пневмонией и лежит в реанимации на ИВЛ

Среди детей, попавших в больницу с коронавирусом, больше всего младенцев. Причем многие из них лежат с пневмонией. Об этом в среду, 2 февраля, во время брифинга по ковиду рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«С диагнозом „коронавирус“ по области госпитализированы 176 детей. Примерно пятая часть из них — 33 ребенка лежат в больнице с пневмонией. В большинстве случаев это маленькие дети», — заявила Ирина Гехт.

В возрасте от рождения до трех месяцев госпитализированы 52 ребенка. У 23 из них ковидная пневмония. Самому маленькому пациенту 24 дня. Малыш уже появился на свет с врожденной пневмонией, которой заразился от больной мамы. Сейчас ребенок находится в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

В возрасте 4—11 месяцев госпитализированы 27 детей.

В возрасте от 1 года до 6 лет — 36 детей.

В возрасте 7—14 лет на больничных койках находятся 34 ребенка. Один из них, семилетний, также в реанимации, на ИВЛ.

И в возрасте 15—17 лет госпитализированы 27 подростков.

Семь детей разного возраста находятся в палатах интенсивной терапии.

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Сейчас на Южном Урале, по словам Гехт, от коронавируса привиты 15% всех беременных женщин. Более половины из них получили вакцину до того, как зачали ребенка.