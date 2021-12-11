Центр Гамалеи получил образец штамма «омикрон» от заразившихся россиян

Специалисты выделили штамм от граждан, вернувшихся из ЮАР

Сотрудники центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец штамма «омикрон» у заразившихся россиян. Об этом «РИА Новости» сообщил директор центра Александр Гринцбург.

По его словам, специалисты центра выехали в стационар, где лежат заразившиеся пациенты, которые вернулись из-за рубежа, взяли мазки и просеквенировали.

Напомним, новый штамм «омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. По данным исследователей, он устойчив к защитным антителам переболевших и привитых.

На данный момент в России два пациента, у которых подтвержден «омикрон»-штамм коронавируса.

Ранее директор центра Гамалеи сообщил, что его сотрудники проведут тесты по выделению нового штамма коронавируса, и спустя две недели можно будет точно говорить о том, нужно ли менять состав вакцин от COVID-19.