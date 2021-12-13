Зимняя сессия в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пройдет в очном формате. Экзамены и зачеты состоятся в соответствии с расписанием и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Приказ уже подписал ректор вуза Александр Шестаков, сообщает пресс-служба вуза.
«В очном формате сессия пройдет для всех обучающихся всех форм обучения. Исключение сделано только для иностранных студентов, находящихся за рубежом и не имеющих возможности прибыть в Россию», — уточнили в пресс-службе вуза.
С 16 ноября ЮУрГУ перешел на дистанционное обучение: все студенты учились дома. В обычном, традиционном формате — в аудиториях — сохранялись занятия, на которых используется уникальное лабораторное оборудование или специализированное программное обеспечение. Все остальные занятия проводились с применением дистанционных образовательных технологий.
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