Зимняя сессия в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пройдет в очном формате. Экзамены и зачеты состоятся в соответствии с расписанием и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Приказ уже подписал ректор вуза Александр Шестаков, сообщает пресс-служба вуза.

«В очном формате сессия пройдет для всех обучающихся всех форм обучения. Исключение сделано только для иностранных студентов, находящихся за рубежом и не имеющих возможности прибыть в Россию», — уточнили в пресс-службе вуза.

С 16 ноября ЮУрГУ перешел на дистанционное обучение: все студенты учились дома. В обычном, традиционном формате — в аудиториях — сохранялись занятия, на которых используется уникальное лабораторное оборудование или специализированное программное обеспечение. Все остальные занятия проводились с применением дистанционных образовательных технологий.