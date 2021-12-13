Студенты ЮУрГУ будут сдавать зимнюю сессию в очном формате

Соответствующий приказ уже подписал ректор вуза Александр Шестаков

«В очном формате сессия пройдет для всех обучающихся всех форм обучения. Исключение сделано только для иностранных студентов, находящихся за рубежом и не имеющих возможности прибыть в Россию»,

— уточнили в пресс-службе вуза.

