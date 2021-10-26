Студенты челябинского медуниверситета помогут врачам в период нерабочей недели

Учеба в эти дни для них будет организована в дистанционном формате

Студенты Южно-Уральского государственного медуниверситета помогут врачам в поликлиниках и больницах в период нерабочей недели. С 30 октября по 7 ноября образовательный процесс для всех будет переведен на дистанционный формат, сообщили в университете.

160 студентов старших курсов уже с середины октября практикуются в медицинских организациях, их помощью уже воспользовались более десятка поликлиник и больниц. Они продолжат практику и во время «ковидных выходных». Кроме того не остановится и образовательный процесс, он будет организован в дистанционном формате.

«Ни о каком приостановлении учебной деятельности речи не идет. Опыт дистанционного обучения у ЮУГМУ большой, благодаря сформированной и эффективно работающей электронной информационно-образовательной среде. Однако подготовка врача невозможна только на удаленном обучении, поэтому студенты нашего вуза продолжают проходить практическую подготовку в медицинских организациях Челябинска. Наши ребята крайне востребованы, в ситуации пандемии они работают в одном ряду вместе с действующим сотрудниками поликлиник и больниц», — рассказали в вузе.

Здесь отметили, что ЮУГМУ лидирует среди всех вузов Челябинской области по числу обучающихся и преподавателей, прошедших оба этапа вакцинации.

«Будущие и действующие медицинские работники — как никто другой понимают необходимость вакцинации. В отличие от других университетов, у нас нет проблем с тем, чтобы уговорить сотрудников поставить прививки. Красивой цифры 100% среди преподавателей нет по другой причине: многие уже переболели COVID-19 и срок их ревакцинации еще не подошел», — сообщили в медиацентре университета.

Так, среди студентов привито почти 62%, а преподавателей — 74,2%. Напомним, сегодня многие вузы региона определись с форматом работы и учебы в период длинных выходных.