«Спутник Лайт» можно будет комбинировать с назальной вакциной

Совместное применение препаратов одобрил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург

«Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«Вреда для организма от этого нет», — прокомментировал Гинцбург.

Осенью Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки «Спутник». Побочных эффектов у назального препарата не выявили. Сама процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Путин сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», а через несколько дней сделал прививку назальной вакциной.

Первая партия вакцины «Спутник M», которая предназначена для защиты подростков от коронавируса, может прийти на Южный Урал уже в конце декабря.



За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 647 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника.