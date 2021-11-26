Совместное применение вакцин от COVID‑19 и гриппа увеличивает их эффективность

К такому выводу пришли ученые центра Гамалеи

Совместное применение вакцин от коронавируса и гриппа увеличивает их эффективность. Они взаимно усиливают друг друга по количеству уровня протективных антител. Об этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС.

«Препараты взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — цитирует ТАСС Александра Гинцбурга.

Напомним, Минздрав разрешил одновременное применение вакцин «Спутник V» или «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Но делать это рекомендовано в разные области, то есть в левое и правое плечо.

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