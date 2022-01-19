Сотрудников домов-интернатов в Челябинской области переведут на вахтовый метод работы

Сейчас в правительстве региона обсуждают вопросы оплаты переработок

Дома-интернаты Челябинской области переведут в режим превентивной изоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить возможные вспышки коронавируса во время пятой волны пандемии. Об этом в среду, 19 января, во время брифинга по коронавирусу рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Дома-интернаты и сейчас находятся на карантине. Они закрыты для посещений посторонних лиц. Вчера правительство РФ заявило о необходимости перевода таких учреждений в режим превентивной изоляции. Мы прорабатываем этот вопрос, так как введение такой меры связано с необходимостью изменить систему оплаты», — сказала Ирина Гехт.

Напомним, режим превентивной изоляции предполагает, что сотрудники заведения заступают на работу вахтами и не покидают рабочее место в течение двух недель. Перед выходом на длинную смену они сдают ПЦР-тест на ковид. Такой график работы из-за пандемии уже практиковался в Челябинской области. За вынужденный отрыв от семьи сотрудники социальных учреждений получали доплату.

По словам Ирины Гехт, персонал домов-интернатов в Челябинской области привит от коронавируса на сто процентов. Редкие случаи исключения связаны с медотводом. Благодаря такой защите среди клиентов этих заведений не было вспышек коронавируса.

О необходимости перевода домов-интернатов на особый режим работы заявила накануне вице-премьер России Татьяна Голикова.