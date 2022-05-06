В Челябинской области 168 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 6 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 168 положительных результатов, среди заболевших есть 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 328 тысяч 608 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 6 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 948 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 317 тысяч 507 южноуральцев. На лечении остаются 2182 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о восьми скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9778 человек.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон. Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.



В регионе изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода. Обновленные графики работы прививочных пунктов до 10 мая включительно уже составили в региональном Минздраве.