В Челябинской области 181 человек заболел коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 29 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 181 положительный результат, среди заболевших есть 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 327 тысяч 396 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 29 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 177 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 315 тысяч 199 южноуральцев. На лечении остаются 3305 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9752 человека.

Майские праздники спровоцируют шестую волну коронавируса на Южном Урале. Такой прогноз эпидемиологов озвучила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.



Между тем в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода. К тому же в регионе с 25 апреля начали открывать новые пункты вакцинации. Они начнут работать в выходные и майские праздники.