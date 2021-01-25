Среди заболевших коронавирусом в Челябинской области стало больше школьников

За сутки заболевание зафиксировали у 289 человек

В Челябинской области за сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 289 южноуральцев, в их числе шесть школьников. Всего в регионе зафиксировано 43 тысячи 526 случаев заболевания. За сутки из медицинских учреждений выписали 378 пациентов, всего от COVID-19 вылечились 29 тысяч 813 человек. 12 тысяч 61 пациент продолжают лечение от коронавируса.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Тестирование методами ИФА и ПЦР на COVID-19 сделали 1 362 116 раз, за прошедшие сутки — 8 734 исследования.

На территории Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.