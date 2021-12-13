Сертификаты о перенесенном коронавирусе начнут выдавать по уровню антител

QR-код получат все россияне с положительным ПЦР-тестом после 1 января 2021 года

Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по результатам теста на антитела. Их смогут получить россияне, получившие с 1 января 2022 года положительные ПЦР-тесты на коронавирус, но не обращавшиеся в больницу для официальной постановки диагноза. Для этого им предложат сдать анализ на антитела к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.



«У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обращались в медицинскую организацию. Им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся. Мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь», — приводит слова Татьяны Голиковой РИА Новости.

Этим людям предложат сдать анализы на антитела. После положительного результата они смогут получить документ о перенесенном заболевании сроком на год.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать результат только „да“ или „нет“», — уточнила Татьяна Голикова.

Возможность получить сертификат таким способом предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2022 года.

Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Меры связаны с особенностями нового штамма «омикрон», то есть его повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма.



Подробнее об «омикроне» и о том, как уберечься от заражения этим штаммом, — в материале ИА «Первое областное».