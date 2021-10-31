Сергей Казаков: «Снимут нынешние ограничения или продлят — зависит от нас с вами»

Директор Фонда развития промышленности Челябинской области о том, почему важно использовать нерабочие дни для вакцинации

В Челябинской области, как и в России в целом, начались нерабочие дни. Продлятся они до 7 ноября. Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков отмечает, что если эти дни люди используют по назначению и вакцинируются от коронавируса, то можно будет избежать введения более жестких ограничений.

«Коронавирус в очередной раз доказывает, что легко и просто нам от него не избавиться. Причем большого внимания требуют и экономические вопросы, ведь все взаимосвязано: от здоровья общества зависит здоровье экономики, и наоборот. И тут у нас есть выбор! Полный локдаун, ведущий к остановке промышленных предприятий, стагнации во всех сферах со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или временные и не такие уж масштабные ограничения в виде так называемых нерабочих дней. Если мы используем их по назначению — на прохождение вакцинации и формирование коллективного иммунитета против ковида — новых, гораздо более жестких ограничений, уверен, не потребуется. Так что снимут нынешние ограничения или продлят — зависит только от нас с вами, от сознательности и ответственности каждого»,— отметил Сергей Казаков.

В период нерабочих дней южноуральцы могут поставить прививку в самом большом пункте вакцинации во Дворце спорта «Юность», в крупных ТРК региона, а также в круглосуточных пунктах.