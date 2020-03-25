Сегодня в регион доставят тест-системы для проверок в челябинском аэропорту

Будут проверять всех прилетающих международными рейсами.

Послушать 00:00

Сегодня, 25 марта, в Челябинске было подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом в одной семье. Но результаты их анализов довольно долго ждали из новосибирского научного центра «Вектор». И губернатора Алексея Текслера это не устроило.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что Челябинская области сегодня днём получит тест-системы для местной лаборатории, которая расположилась на базе СПИД-центра. С их помощью будут определять наличие коронавируса Covid-19.

«Уже сегодня вечером наши медики с тестами выходят в аэропорт. И все прилетающие международными рейсами будут осмотрены, и у них будут взяты анализы уже в аэропорту. Чтобы не делать круг с медработниками», — заявила Ирина Гехт.

Также она напомнила, что абсолютно все граждане, возвращающиеся в данный момент из других стран, будут попадать под пристальное наблюдение. Они все находятся в зоне риска.

К слову, министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Задать их можно по номеру: 8-351-240-15-16.