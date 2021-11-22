Самый большой в Челябинской области пункт вакцинации от коронавируса переехал в КРК «Мегаполис»

Сделать прививку все желающие там смогут с 10:00 до 20:00

Самый крупный вакцинальный пункт в Челябинской области сегодня, 22 ноября, переехал из дворца спорта «Юность» в культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис». В здании одновременно ставить прививки от COVID-19 и гриппа будут более 10 медицинских бригад, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация будет организована на двух этажах холла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Помогать работе медиков будут волонтеры. Также в „Мегаполисе“ продолжит работать пункт выявления онкологических заболеваний — дерматоскопии», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Вакцинальный пункт в «Мегаполисе» будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 с 22 ноября по 31 декабря. Но в декабре возможны изменения в графике работы.



По данным Минздрава, с 30 октября по 21 ноября в «Юности» прививки сделали 31 576 человек. В среднем мобильные бригады в эти дни принимали ежедневно почти по 1400 человек. Как рассказал Первому областному информагентству гендиректор КРК «Мегаполис» Александр Одольский, культурно-развлекательный комплекс готов разместить такое количество человек на своей территории.

Напомним, перенос центра вакцинации из ДС «Юность» связан с проведением в стенах спортучреждения чемпионата России по женскому боксу.