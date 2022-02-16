За минувшие сутки в Челябинской области провели более 21 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4705 положительных результатов, среди заболевших — 560 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 242 тысячи 206 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписаны 4886 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 186 тысяч 195 южноуральцев. На лечении остаются 47 тысяч 971 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 18 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7978 южноуральцев.
В Челябинской области в пандемию нагрузка на терапевтов возросла в три раза. Врачи работают на износ, обслуживая пациентов и в поликлиниках, и на дому. Главный терапевт регионального министерства здравоохранения Анна Мищенко рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от вызова врача на дом и самостоятельно дойти до поликлиники. Как получить дистанционный больничный в Челябинской области, читайте в инструкции.
В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса, а в горбольнице № 1 Челябинска развернули ковидный госпиталь. Пациентов с COVID-19 начали принимать в девятиэтажном терапевтическом корпусе на улице Воровского, 16.
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