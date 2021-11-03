В Челябинской области 539 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 539 положительных результатов, среди заболевших школьников нет, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 197 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 90 778 южноуральцев. Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. На лечении остаются 15 885 человек.

В Челябинской области растет число жителей, которые уже сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины. На данный момент этот показатель составляет 42,3 процента от общего числа взрослого населения.

Южноуральцы жалуются на долгое ожидание врача, из-за чего им приходится заниматься самолечением. Министр здравоохранения региона Юрий Семенов дал рекомендации по безопасному лечению для пациентов до подтвержденного диагноза «коронавирус».

В регионе в последние дни наблюдается тенденция к уменьшению числа госпитализаций при одновременном росте количества новых заражений. При этом в ковидные базы отправляют всех пациентов, которым это показано. Минздрав озвучил основания для лечения от коронавируса в стенах больницы.

Но число детей всех возрастов с подтвержденным коронавирусом в Челябинской области растет. На утро вторника, 2 ноября, на госпитальных ковидных базах лечение получали 50 несовершеннолетних, в том числе в реанимации. Региональный Минздрав ждет появления вакцины для подростков и разрешения на ее использование.