В Челябинской области еще 797 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 25 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 797 положительных результатов, среди заболевших есть 141 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 155 тысяч 759 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.



Накануне из больниц выписаны 14 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 143 тысячи 197 южноуральцев. На лечении остаются 4811 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7689 южноуральцев.

Роспотребнадзор продолжает получать положительные результаты тестов на «омикрон» из лаборатории в Тюмени. Новый штамм коронавируса выявлен почти у двух десятков южноуральцев. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Чем новая мутация коронавируса «омикрон» отличается от штамма «дельта», объяснил главный пульмонолог Челябинской области доктор медицинских наук Владимир Антонов.

Между тем пятая волна пандемии в УрФО может быть тяжелее всех предыдущих. Такое предостережение озвучил полпред президента Владимир Якушев.

Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек. Уже в ближайшее время регион увеличит объемы тестирования на ковид.

На утро 24 января в Челябинской области 136 классов закрыты на карантин по ОРВИ и 9 классов — по коронавирусу.