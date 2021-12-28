В Челябинской области еще 502 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 28 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 502 положительных результата, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 145 тысяч 330 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 624 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 135 тысяч 333 южноуральца. На лечении остается 2 тысячи 733 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7202 южноуральца.

Между тем первые партии вакцины для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот — препарат будет применяться для профилактики инфекции у подростков 12—17 лет.

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