В Челябинской области еще 353 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 20 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 353 положительных результата, среди заболевших 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 152 тысячи 792 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписан 41 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 142 тысячи 318 южноуральцев. На лечении остаются 2756 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 7 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7656 южноуральцев.

В Челябинской области начали применять уникальные препараты для лечения коронавируса. Кому показаны моноклональные антитела и в чем их особенность, рассказал доктор медицинских наук Владимир Антонов.

Запаса обычных лекарств от ковида на госпитальных базах и в поликлиниках Челябинской области хватит на два месяца. Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии.

Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января. Южноуральцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.

В Челябинской области первый случай заражения «омикроном» выявлен 17 января. Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.