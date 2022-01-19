В Челябинской области еще 313 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 19 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 313 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 152 тысячи 439 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.



Накануне из больниц выписали 3 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 142 тысячи 277 южноуральцев. На лечении остаются 2451 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 5 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7649 южноуральцев.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.