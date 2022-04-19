В Челябинской области 202 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 19 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 202 положительных результата, среди заболевших есть 28 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 528 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 19 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 351 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 312 тысяч 529 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 137 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9722 человека.

Заболеваемость коронавирусом может вырасти уже в мае-июне 2022 года. Такое предупреждение сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.