В Челябинской области 585 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 23 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 585 положительных результатов, среди заболевших — 42 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 314 тысяч 28 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 23 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1543 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 294 тысячи 375 южноуральцев. На лечении остаются 10 тысяч 993 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 15 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе ежедневно мониторят цены на лекарства.

В Челябинской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. В Минздраве рассказали, где взрослые и подростки могут сделать прививку c 21 по 27 марта. Прививать детей 6—11 лет начнут в начале апреля.