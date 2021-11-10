В Челябинской области 572 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 572 положительных результата, среди заболевших нет школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.



Накануне из больниц выписали 362 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 92 477 южноуральцев. Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. На лечении остаются 17 914 человек.

Роспотребнадзор призвал регионы сохранить антиковидные ограничения. Глава ведомства Анна Попова считает, что это поможет снизить заболеваемость.

С 16 ноября россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса в МФЦ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов прокомментировал жалобы южноуральцев на долгую обработку ковидных ПЦР-тестов. При подозрении на ковид всем пациентам на Южном Урале должны брать мазок в первый же день обращения к доктору.

Главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева заявила о важности двухкомпонентной вакцины от коронавируса и объяснила, почему не стоит гоняться за «Спутником Лайт» в надежде быстро получить QR-код.

Челябинская область может достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу до конца декабря 2021 года. Но для этого темпы вакцинации должны составлять 20—25 тысяч человек в сутки. При этом беременные женщины и кормящие матери могут привиться от коронавируса, не обращаясь в поликлинику или в специально открытые пункты вакцинации.