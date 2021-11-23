За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 632 положительных результата, среди заболевших двое школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 124 тысячи 46 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписали 804 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 99 тысяч 975 южноуральцев. На лечении остаются 17 тысяч 831 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.
Самый большой в Челябинской области пункт вакцинации от коронавируса переехал в КРК «Мегаполис». В первый же день работы, 22 ноября, сюда пришли сотни челябинцев и жителей области. Посмотреть на условия, в которых ставят прививки, отправился и фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марат Муллыев.
А в это время эпидобстановка в Челябинской области позволила закрыть пять ковидных госпиталей. Отделения вернулись в плановую медицину.
Минздрав озвучил новые рекомендации по применению «Спутника Лайт». Вакцина рекомендована только двум категориям пациентов.
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