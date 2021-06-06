Российским туристам разрешили въезжать в Черногорию «как до пандемии»

Для посещения страны результаты ПЦР‑тестов и виза не понадобятся

Российские туристы могут въезжать в Черногорию без виз и результатов ПЦР-тестов. Об этом накануне, 5 июня, сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович изданию ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, россияне могут въезжать в страну так, как они въезжали до пандемии коронавируса, что означает отсутствие требований тестов и безвизовый режим. Кроме того, в случае заражения COVID-19 на территории Черногории туристам будет обеспечена бесплатная медицинская помощь.

«Более того, если им нужен ПЦР-тест по возвращении в свою страну, правительство предоставляет их бесплатно»,— добавил глава Минэкономразвития Черногории.

Напомним, с марта этого года российские туристы могли въезжать на территорию Черногории только при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее трех дней.