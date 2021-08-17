Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами с 27 августа

Улететь можно будет в Чехию, Доминикану и Южную Корею

С 27 августа Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Кроме того, с этого же числа будет увеличено количество рейсов в другие государства. Соответствующее решение приняли накануне, 16 августа, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию»,— уточнили в пресс-службе федерального правительства.

Кроме того, с 27 августа увеличится количество рейсов в Венгрию по маршруту Москва — Будапешт с 4 до 7 в неделю. Раз в неделю в столицу Венгрии можно будет вылететь из Сочи, Казани, Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары.

На египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из Москвы количество рейсов увеличится до 15 в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов других российских городов, из которых возобновлены международные полеты, на курорты можно будет вылететь раз в неделю.

Количество рейсов по маршруту Москва — Ларнака, Кипр увеличится с 4 до 7 в неделю, по маршруту Москва — Пафос — с 3 до 7 рейсов в неделю. Другим российским аэропортам, из которых возобновлены международные полеты, разрешено увеличить количество рейсов в Ларнаку и Пафос с 2 до 4 в неделю на каждом маршруте.

В Киргизию по маршруту Москва — Бишкек увеличат количество рейсов с 3 до 7, в Таджикистан по маршруту Москва — Душанбе — с 2 до 7 рейсов в неделю.

Также с 27 августа вылететь в некоторые страны можно будет из аэропорта Сургута.

«Вместе с тем оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране»,— добавляют в пресс-службе правительства РФ.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед поездками вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, с 9 августа в России возобновлено авиасообщение с Бахрейном, Молдавией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.