Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения тестов на COVID-19

Предоставить результат пациенту медицинские учреждения должны уже через 24 часа с момента получения материала

Роспотребнадзор сократил срок подготовки результатов анализов на коронавирусную инфекцию до 24 часов. Ранее он составлял 48 часов. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Документ опубликован на сайте правовой информации 15 октября.

«Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование»,— говорится в документе.

Ежедневно в Челябинской области проводят свыше 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, 14 октября медики протестировали почти 19 тысяч человек.

Ранее Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Известно, что новая версия подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.