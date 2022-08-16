Роспотребнадзор РФ возвращает масочный режим в общественных местах и на транспорте

Правда, пока это только рекомендации

В России началась очередная волна пандемии коронавируса. Число зараженных ежедневно растет. Из-за ухудшения эпидситуации Роспотребнадзор России рекомендует вернуть масочный режим в общественных местах, закрытых помещениях и на транспорте. Об этом уведомила пресс-служба надзорного ведомства.

Соответствующие рекомендации уже направлены в территориальные органы. На местах также предписано активизировать разъяснительную работу с населением, уделяя особое внимание лицам из групп риска — старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

Сегодня более 48% выявленных случаев коронавируса приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. В России доминируют варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5, на «кентавр» приходится 0,51%, новых случаев «дельтакрона» за это время выявлено не было.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 308 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников. Скончались два пациента.



Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцин всех отечественных марок. И только зарегистрированная недавно назальная вакцина «Конвасэл» на Южный Урал пока не поступала.