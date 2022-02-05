Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Постановление подписала глава ведомства Анна Попова

Россиянам, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придется уходить на самоизоляцию. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, опубликованном 5 февраля на портале правовой информации.

Так, в документе написано, что пункт, который предписывал таким гражданам находиться на семидневной самоизоляции, утратил силу.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

Напомним, по данным регионального Минздрава, в Челябинской области за последние сутки зафиксировано почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.