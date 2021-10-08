QR-коды и обязательная изоляция для пожилых вводятся в Татарстане

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Уже с понедельника, 11 октября, в Татарстане введут QR-коды и обязательную изоляцию для жителей старше 65 лет, сообщает пресс-служба республики.

В сообщении говорится, что режим изоляции будет распространяться на пенсионеров, которые еще не сделали прививку и не болели коронавирусом в последние полгода. Если такие люди работают, их должны перевести на дистанционную форму работы.

Также всем жителям Татарстана без QR-кодов запретят посещать объекты общепита, спортивные центры, бассейны, фитнес-центры, аквапарки, торговые центры и объекты розничной торговли с площадью торгового зала больше 400 кв. м.

Предъявлять QR-код также придется в театрах, кинотеатрах, цирках и концертных залах, на спортивных и культурных мероприятиях. Сами залы разрешено заполнять только наполовину. При этом зрителей должно быть не более 500 человек.

Гостиницы и хостелы также не должны заселять более половины коек.