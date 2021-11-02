Путин: лекарства от коронавируса введут в оборот в ближайшее время

Однако президент РФ отметил, что лучшее средство защиты — это вакцинация

В России лекарства от коронавируса уже разрабатываются и в ближайшее время будут введены в оборот. Об этом накануне, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил на военном совещании в Сочи, передает ТАСС.

«Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты. Сегодня говорил на этот счет с теми, кто занимается этим»,— сказал президент.

Однако Владимир Путин отметил, что в любом случае самым лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Напомним, в Челябинской области прививки в период нерабочих дней можно поставить в ТРК, в круглосуточных пунктах, а также во Дворце спорта «Юность», где развернули самый крупный пункт вакцинации.