В Челябинской области в выходные, 15 и 16 мая, вновь пройдут масштабные акции по бесплатной вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Мероприятия пройдут в семи городах региона.
Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные:
Челябинск
15 мая
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Торговый город «Алмаз», 2 этаж, с 10:00 до 16:00
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Торговый город «Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 10:00 до 15:00
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ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00
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ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00
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ТРК «Куба», с 10:00 до 13:00
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ТРК «Фиеста», с 10:00 до 13:00
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ТК «КС», с 11:00 до 16:00
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ТРК «Горки», с 12:00 до 16:00
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ТК «Кольцо», с 12:00 до 18:00
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Пешеходная зона на Кировке, с 12:00 до 16:00
16 мая
- ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00
Магнитогорск
15 и 16 мая с 11:00 до 15:00
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ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж
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ТРК «Континент», 3 этаж
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ТРК «Гостиный двор», 2 этаж
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ТРК «Семейный парк», 1 этаж
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Торговая галерея «Весна», 1 этаж
Копейск
15 мая
- ТРК «Слава», с 10:00 до 14:00
Миасс
15 мая
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ТРК «Малахит», с 11:00 до 15:00
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ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00
16 мая
- ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00
Златоуст
15 мая
- ТРК «Тарелка», с 11:00 до 14:00
Коркино
15 мая
- Городской рынок, с 9:00 до 12:00
Чебаркуль
15 мая
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Центральный рынок, ул. Крупской, 6, с 9:30 до 11:00
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Мини-рынок, ул. Карпенко, 22, с 11:00 до 13:00
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Гипермаркет «Магнит», ул. Октябрьская, 2, с 13:00 до 14:00
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ТК «Домострой», ул. Октябрьская, 20, с 14:00 до 15:00
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Магазин «Светофор», ул. Дзержинского, 13, с 15:00 до 16:00
16 мая
- Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31, с 11:00 до 14:00
Для того чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Всех желающих провакцинироваться осмотрит терапевт.
Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуги».