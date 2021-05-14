Прививка от коронавируса в ТРК Челябинской области 15 и 16 мая: полный перечень адресов

Выездные бригады медиков будут работать в семи городах региона

В Челябинской области в выходные, 15 и 16 мая, вновь пройдут масштабные акции по бесплатной вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Мероприятия пройдут в семи городах региона.



Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные:

Челябинск

15 мая

Торговый город «Алмаз», 2 этаж, с 10:00 до 16:00

Торговый город «Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 10:00 до 15:00

ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00

ТРК «Куба», с 10:00 до 13:00

ТРК «Фиеста», с 10:00 до 13:00

ТК «КС», с 11:00 до 16:00

ТРК «Горки», с 12:00 до 16:00

ТК «Кольцо», с 12:00 до 18:00

Пешеходная зона на Кировке, с 12:00 до 16:00

16 мая

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00

Магнитогорск



15 и 16 мая с 11:00 до 15:00

ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж

ТРК «Континент», 3 этаж

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж

ТРК «Семейный парк», 1 этаж

Торговая галерея «Весна», 1 этаж

Копейск



15 мая

ТРК «Слава», с 10:00 до 14:00

Миасс



15 мая

ТРК «Малахит», с 11:00 до 15:00

ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00

16 мая

ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00

Златоуст



15 мая

ТРК «Тарелка», с 11:00 до 14:00

Коркино



15 мая

Городской рынок, с 9:00 до 12:00

Чебаркуль



15 мая

Центральный рынок, ул. Крупской, 6, с 9:30 до 11:00

Мини-рынок, ул. Карпенко, 22, с 11:00 до 13:00

Гипермаркет «Магнит», ул. Октябрьская, 2, с 13:00 до 14:00

ТК «Домострой», ул. Октябрьская, 20, с 14:00 до 15:00

Магазин «Светофор», ул. Дзержинского, 13, с 15:00 до 16:00

16 мая

Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31, с 11:00 до 14:00

Для того чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Всех желающих провакцинироваться осмотрит терапевт.

Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуги».