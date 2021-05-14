В Челябинской области в выходные, 15 и 16 мая, вновь пройдут масштабные акции по бесплатной вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Мероприятия пройдут в семи городах региона.

Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные:

Челябинск 

15 мая 

  • Торговый город «Алмаз», 2 этаж, с 10:00 до 16:00 

  • Торговый город «Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 10:00 до 15:00 

  • ТРК «Космос», с 12:00 до 16:00 

  • ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00 

  • ТРК «Куба», с 10:00 до 13:00 

  • ТРК «Фиеста», с 10:00 до 13:00 

  • ТК «КС», с 11:00 до 16:00 

  • ТРК «Горки», с 12:00 до 16:00 

  • ТК «Кольцо», с 12:00 до 18:00

  • Пешеходная зона на Кировке, с 12:00 до 16:00

16 мая 

  • ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00

Магнитогорск 

15 и 16 мая с 11:00 до 15:00

  • ТРК «Jazz Mолл», 1 этаж 

  • ТРК «Континент», 3 этаж 

  • ТРК «Гостиный двор», 2 этаж 

  • ТРК «Семейный парк», 1 этаж 

  • Торговая галерея «Весна», 1 этаж

Копейск 

15 мая 

  • ТРК «Слава», с 10:00 до 14:00

Миасс 

15 мая 

  • ТРК «Малахит», с 11:00 до 15:00 

  • ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00

16 мая 

  • ТРК «Слон», с 12:00 до 16:00

Златоуст 

15 мая 

  • ТРК «Тарелка», с 11:00 до 14:00

Коркино 

15 мая 

  • Городской рынок, с 9:00 до 12:00

Чебаркуль 

15 мая 

  • Центральный рынок, ул. Крупской, 6, с 9:30 до 11:00 

  • Мини-рынок, ул. Карпенко, 22, с 11:00 до 13:00 

  • Гипермаркет «Магнит», ул. Октябрьская, 2, с 13:00 до 14:00 

  • ТК «Домострой», ул. Октябрьская, 20, с 14:00 до 15:00 

  • Магазин «Светофор», ул. Дзержинского, 13, с 15:00 до 16:00 

16 мая 

  • Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31, с 11:00 до 14:00

Для того чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Всех желающих провакцинироваться осмотрит терапевт.

Кроме того, записаться на прививку можно на портале «Госуслуги».